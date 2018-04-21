Сегодня Украины направила депутатский требование премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану о возможном незаконном уклонении от уплаты налогов Винниковской (Львовской) табачной фабрикой.

Ссылаясь на ранее опубликованную информацию и на официальные данные Государственной фискальной службы, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике просит проверить, каким образом Винниковская табачная фабрика, не закупив ни одной акцизной марки для сигарет за сентябрь 2017 январь 2018 г. продолжает удерживать около 9% рынка производства сигарет Украины,передает со ссылкой на .

"С сентября 2017 г. по январь 2018 г. ни одной акцизной марки для сигарет (коды УКТ ВЭД 2402 2090 10 и 2402 2090 20) не было куплено предприятиями Львовской области. В то же время, согласно общедоступной информации из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей на территории Львовской области зарегистрировано ООО "Винниковская табачная фабрика" (идентификационный код 37741731), которое находится на учете в Галицкой ОГНИ ГУ ГФС во Львовской области", пишет в официальном запросе народный депутат .

В то же время, как указывает депутат, "за этот же период одним из предприятий во Львовской области было закуплено 202 млн. акцизных марок для сигарилл, ставки акциза для которых существенно ниже по сравнению с сигаретами".

"При этом в торговых сетях в достаточном количестве реализуются именно сигареты производства ООО "Винниковская табачная фабрика" и с датами производства, которые попадают в этот же временной промежуток с сентября 2017 г. по январь 2018 г.", пишет .

По мнению депутата, упомянутые факты дают основания предполагать о "возможном незаконном использовании акцизных марок, предназначенных для сигарилл, при реализации сигарет с целью уклонения от уплаты акциза".

"В случае подтверждения этой информации, по подсчетам специалистов, государственный бюджет может потерять 4,2 млрд. гривен в год", предостерегает народный депутат .

В связи с этим народный депутат просит правительство и руководство Государственной фискальной службы проверить выше изложенные факты, а также провести служебное расследование (без)действие должностных лиц главного управления ГФС во Львовской области.

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