В Днепропетровской области разоблачили нарколабораторию по изготовлению метадона. Об этом 20 апреля сообщили на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что двое выходцов с Донбасса организовали в частном доме в Кривом Роге производство синтетического наркотика. Сырье для изготовления метадона наркодельцы получали по почте из одной из стран Восточной Азии. Во время обысков правоохранители изъяли более 10 кг готового наркотика, стоимость которого на черного рынке составляет более 10 млн – это крупнейшая партия в истории Украины. Сотрудники также обнаружили почти 300 кг ингредиентов и прекурсоров для создания еще около 100 кг метадона. | СБУ показала нарколабораторию в Кривом Роге Фото: ssu.gov.ua По информации СБУ, часть товара злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса под "крышей" главарей незаконных вооруженных формирований.видео Видео: Служба безпеки України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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