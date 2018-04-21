В прошлом году было принято рекордное количество приговоров по коррупционным делам. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

"Также в прошлом году вынесено рекордное количество приговоров по коррупционным делам, а именно 1692 приговора, что в три раза больше, чем за предыдущие годы. Только в Одесской области к 6 годам лишения свободы по приговору суда осужден старший следователь Национальной полиции за вымогательство и получение взятки. Кроме того, к 5 годам лишения свободы приговорен работник Приморского райотдела милиции", - отметила Сарган.

У ході наради за участю прокурорів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей за участі Генпрокурор Юрій ...

Опубліковано Ларисою Сарган 20 квітня 2018 р.

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К слову, существует угроза того, что Департамент спецрасследования ГПУ может прекратить свое существование в том виде, в котором он сейчас работает, о чем заявил директор этого департамента Сергей Горбатюк.

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