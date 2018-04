Шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii, страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Avicii не выступал на сцене с 2016 года Фото: EPA По данным RadarOnline, музыкант страдал от наркотической и алкогольной зависимости, которые спровоцировали острый панкреатит. В 2014 году ему удалили желчный пузырь.Avicii начал профессиональную карьеру артиста в 2006 году. Прославился благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. Дважды был номинирован на "Грэмми". В 2013 году входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.В 2016 году швед объявил о прекращении гастрольных выступлений.В 2017 году Avicii выпустил клип на совместную песню с Ритой Орой Lonely Together, который сняли в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



