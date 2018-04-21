Шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем
Avicii, страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Avicii
не выступал на сцене с 2016 года Фото: EPA По данным RadarOnline,
музыкант страдал от наркотической и алкогольной зависимости,
которые спровоцировали острый панкреатит. В 2014 году ему удалили
желчный пузырь.Avicii начал профессиональную карьеру артиста в 2006
году. Прославился благодаря синглам My Feelings for You, Seek
Bromance, Blessed и Levels. Дважды был номинирован на "Грэмми". В
2013 году входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.В
2016 году швед объявил о прекращении гастрольных выступлений.В 2017
году Avicii выпустил клип на совместную песню с Ритой Орой Lonely
Together, который сняли в Киеве.
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