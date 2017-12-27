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Обмен пленными: Украинских военных встретит руководство страны
27.12.2017 15:10
Обмен пленными: Украинских военных встретит руководство страны
Ожидается, что после обмена пленными они прибудут в Киев вечером в среду
В аэропорту Борисполь после возвращения украинских военных из плена боевиков на Донбассе ожидается их встреча с первыми лицами страны.
Обмен пленными: Украинских военных встретит руководство страны Фото: Луганський інформацій центр

Прибытие борту с 74 украинскими военнослужащими ожидается вечером 27 декабря.

Ил-76, который доставит украинских военнослужащих в Киев, уже прибыл в аэропорт. Ожидается, что он доставит украинских военных домой около 18:00, - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Обмен пленными в Донбассе по формуле "306 74" пройдет в среду, 27 декабря. Как утверждают боевики, процедура состоится в украинском КПВВ "Майорск".

Ранее, 26 декабря,  президент встретился с родственниками заложников . Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.

Накануне атаман боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что  обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР"  подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми  к новогодним и рождественским праздникам.

Отметим,  обмен пленными в Донбассе  планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин  Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить достойные условия обмена заложниками.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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