Ожидается, что после обмена пленными они прибудут в Киев вечером в среду

Прибытие борту с 74 украинскими военнослужащими ожидается вечером 27 декабря.

Ил-76, который доставит украинских военнослужащих в Киев, уже прибыл в аэропорт. Ожидается, что он доставит украинских военных домой около 18:00, - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Обмен пленными в Донбассе по формуле "306 74" пройдет в среду, 27 декабря. Как утверждают боевики, процедура состоится в украинском КПВВ "Майорск".