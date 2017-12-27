|Обмен пленными: Украинских военных встретит руководство страны
|27.12.2017 15:10
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Ожидается, что после обмена пленными они прибудут в Киев вечером в средуВ аэропорту Борисполь после возвращения украинских военных из плена боевиков на Донбассе ожидается их встреча с первыми лицами страны.
Фото: Луганський інформацій центр
Прибытие борту с 74 украинскими военнослужащими ожидается вечером 27 декабря.
Ил-76, который доставит украинских военнослужащих в Киев, уже прибыл в аэропорт. Ожидается, что он доставит украинских военных домой около 18:00, - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Обмен пленными в Донбассе по формуле "306 74" пройдет в среду, 27 декабря. Как утверждают боевики, процедура состоится в украинском КПВВ "Майорск".
Ранее, 26 декабря, президент встретился с родственниками заложников . Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.
Накануне атаман боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.
В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.
Отметим, обмен пленными в Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить достойные условия обмена заложниками.