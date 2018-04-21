Скандально известный арбитр Анатолий Жабченко рассказал о российский паспорт, угрозы от фанатов и тупик. Напомним, Жабченко был внесен в списки "Миротворца", из-за наличия у него российского паспорта.

"- Я родился и вырос в Крыму. Но после того, как Крым вошел в состав России, украинские журналисты начали узнавать, есть ли у меня российский паспорт. Провели целое расследование, сняли фильм. В результате меня и моего коллегу Юрия Вакса в 2015 году вызвали на КДК.

По мере того, как ситуация на Украине обострялась, нам начали поступать угрозы. В прессе некоторые эксперты возмущались: "Граждане России судят украинский чемпионат. Как так?!" А потом вообще все резко обострилось, когда нас внесли в список "Миротворец". И меня, и Юру Вакса, и всех наших родственников ", - рассказывает Жабченко,передает со ссылкой на .

Арбитр рассказал о событиях вокруг Суперкубка Украины и об угрозах от националистов.

"Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе, то будет" Дом профсоюзов-2 ". Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле . Представляете? Ситуация обострялась и могла выйти из-под контроля. Националисты, ультрас уже предупредили правоохранительные органы о массовых беспорядках и акты неповиновения, если я отсужу Суперкубок. Мне позвонил Лучано Луче и сказал, что надо отказаться от этого матча, - вспоминает арбитр.

Я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?

"Мне предложили публично отказаться от российского гражданства, Крыму или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия. Я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли договор с ", - сказал Жабченко.

Судья попытался стать арбитром РФПЛ. Однако, из-за того что он зарегистрирован в Крыму, ему отказали.

"Я связался с российским судейским комитетом. Мне сказали, что понимают мою ситуацию, постараются помочь, попросили немного подождать. Время шло, а новостей никаких не поступало. Из всех юридических документов - я русский, у меня есть паспорт, военный билет , плачу налоги и так далее. Но почему-то не могу получить, так как я крымчанин ... Осознаю, что на носу Чемпионат мира и мое приглашение на работу в РФПЛ может теоретически повлечь определенные санкции. Никто не хочет рисковать ", - передает слова арбитра sport-express.ru.

Перед Чемпионатом мира никто рисковать не будет. Но, надеюсь, после турнира о нас вспомнят.



"Работаю в Крыму, в нашей премьер-лиге. Понятно, что нельзя терять форму, сужу. У нас здесь очень много детских турниров. Ребята подрастают, прогрессирует. Вообще регион в футбольном плане развивается лучше, чем когда был в составе Украины. Но дальше-то что? у детей нет перспективы. дорасти мальчики в крымский уровня, а дальше куда им идти? Очень сложная ситуация ... Мы же ни в чем не виноваты. Здорово, что у нас развивается детский, юношеский футбол . А вот взрослый ... А если у ребят нет перспектив, как у них будут светиться глаза? Они сначала уме ют, что у них нет объективных шансов дорасти до серьезного уровня. Так я понимаю, что перед чемпионатом мира никто рисковать не будет. Но, надеюсь, после турнира о нас вспомнят ", - рассказал судья.

Футбольные арбитры Юрий Вакс и Анатолий Жабченко получили российское гражданство и постоянно незаконно пересекали границу Украины через закрытые пункты пропуска

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