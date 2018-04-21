|Рафат Чубаров прокомментировал идею лишения гражданства за участие в "выборах" в Крыму
|21.04.2018 05:02
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Председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что законопроект о лишении гражданства жителей аннексированного РФ Крыма, участвующих в российских выборах, необходимо доработать. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу председателя Меджлиса.
“Некоторые новые положения, предложенные в проекте, в частности, по вопросам, которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины, вызовут обоснованное возмущение у жителей временно оккупированного Крыма. Речь идет о том, что основаниями для утраты гражданства могут стать действия, совершенные человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например, обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека, проживающего в Крыму, на срочную службу. Или участие под страхом увольнения с работы в незаконных выборах, проводимых российскими оккупационными властями”, — указано в сообщении.
Он также отметил, что не стоит отчаиваться и “разгонять измену”, отметив, что: “Уверен, что при рассмотрении данного законопроекта в комитетах и на сессии ВР все предложенные нормы будут приведены в соответствие с принципиальными подходами государства, определенными в действующем Законе Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины”.
“В работе Комитета ВР Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, который определен главным при рассмотрении данного законопроекта, практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций”, — добавил Чубаров.
Как сообщал украинцев будут лишать гражданства вследствие добровольного участия в “выборах” в Крыму.