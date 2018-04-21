Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Данное мнение высказал министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис.

Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений.

В Вильнюсе опасаются, что Россия преобладает способности союзников в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Кароблис.

Как сообщал Вооруженные силы Украины благодаря опыту НАТО усилят Силы специальных операций.

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