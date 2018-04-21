отмечает ослабление реформ в Украине.

"Мы видим некоторое замедление реформ. Длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя", - сказал глава европейского департамента фонда Пол Томсен во время брифинга в Вашингтоне в пятницу, передает со ссылкой на .

Пока нынешняя ситуация не несет существенного риска для Украины, но грозит потерянными возможностями, сказал Томсен.

Глава департамента одобрил монетарную политику Национального банка.

Украина может получить новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2 млрд в мае-июне 2018 года. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне по итогам заседания в штаб-квартире .

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