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Новий скандал: Ольга Фреймут роздала кошенят під Верховною Радою (ФОТО)
21.04.2018 05:33
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Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка з осені з'явиться у новому телешоу "Оля" у стилі "Шоу з Еллен Дедженерис", здивувала шанувальників і викликала чергову хвилю скандалів у мережі: зірка з'явилася під ВРУ і почала роздавати кошенят депутатам.

Допис зі словами обурення виклала користувачка Оксана Краснова у Facebook.

"Один мужик взяв котя, як кульочок зі сміттям і з огидою поніс кудись. Їх же спокійнісінько можуть викинути прямо там! А вони такі крихітні, тільки оченята відкрилися. Як можна впихати беззахисних тваринок всім підряд? Це ж невідомо хто! Вона махала цими котенятками, як непотребом, як ганчірками! Її абсолютно не цікавило, що з ними буде далі", - написала Краснова.

Допис за кілька годин переглянуло кілька десятків тисяч людей, а чимало навіть знайшло у діях Ольги порушення закону.


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