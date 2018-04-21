|Новий скандал: Ольга Фреймут роздала кошенят під Верховною Радою (ФОТО)
|21.04.2018 05:33
|
Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка з осені з'явиться у новому телешоу "Оля" у стилі "Шоу з Еллен Дедженерис", здивувала шанувальників і викликала чергову хвилю скандалів у мережі: зірка з'явилася під ВРУ і почала роздавати кошенят депутатам.
Допис зі словами обурення виклала користувачка Оксана Краснова у Facebook.
"Один мужик взяв котя, як кульочок зі сміттям і з огидою поніс кудись. Їх же спокійнісінько можуть викинути прямо там! А вони такі крихітні, тільки оченята відкрилися. Як можна впихати беззахисних тваринок всім підряд? Це ж невідомо хто! Вона махала цими котенятками, як непотребом, як ганчірками! Її абсолютно не цікавило, що з ними буде далі", - написала Краснова.
Допис за кілька годин переглянуло кілька десятків тисяч людей, а чимало навіть знайшло у діях Ольги порушення закону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями