Наступает активный туристический сезон и украинцы опять приступают к выбору туристических направлений исходя из своих предпочтений. Большая доля туристов из Украины предпочитает Турцию как страну с оптимальным соотношением качества туристических услуг и стоимости отдыха, передает со ссылкой на .

Первый украинский онлайн-гипермаркет туров Farvater.travel провел опрос своих пользователей, предпочитающих Турцию как курорт, для того, чтобы определить ключевой фактор по которому туристы предпочитают эту страну. Ответы получились следующими.





34% опрошенных указали соотношение стоимости и качества отдыха как ключевой фактор выбора стоимости для отдыха;





23% респондентов указали в качестве фактора, который повлиял на выбор Турции как места для отдыха, систему питания All Inclusive, которой славится этот курорт. В особенности, этот фактор доминировал у тех туристов, доходы которых были на среднем или уровне ниже среднего.





19% опрошенных отметили в качестве основного критерия выбора климат и уникальную природа.





14% туристов указали в качестве приоритета, повлиявшего на выбор Турции для отдыха, исторические достопримечательности, экскурсии и широкий выбор возможностей для шоппинга.





Остальные опрошенные отмечали в качестве весомого преимущества Турции как курорта отличный климат, удобство коротких авиаперелетов из Украины, отсутствие визового режима.







Как выбрать тур в Турцию по лучшей стоимости?

Стоимость тура является одним из важнейших факторов для выбора Турции в качестве места для отдыха и именно по этой причине украинцы пытаются найти тур по наиболее выгодной цене. Единственным ресурсом, который позволяет выбрать самый выгодный тур между предложений всех туроператоров и совершить покупку является сайт Farvater.travel. собраны предложения 29 ведущих туроператоров, каждый день сервис собирает предложения по сотням тысяч туров, фильтрует “мусор” и представляет наиболее актуальную подборку самых выгодных ценовых предложений.

В Турции довольно много предложений для отдыха, Фетхие, Белек, Даламан, Анталья - курорты известные множеству украинцев, а возможность значительно сэкономить на их покупке с помощью сервиса Farvater.travel позволяет получить максимально качественный тур за минимальную цену.

Туристы использующие сервис Farvater получают возможность экономить до 10% на стоимости тура. Что формирует настолько существенную разницу? Все довольно просто, если попытаться перевести тот объем работы, который проделывает алгоритм сервиса Farvater.travel и сравнить его с менеджером турфирмы, окажется что только для сбора предложений всех 29 туристических операторов будет необходимо около часа. Сервис Farvater успевает не только собрать предложения ведущих туроператоров, но и отсортировать их по множеству параметров, предлагая наиболее актуальные и интересные для пользователя туры.

Как происходит процесс поиска тура на сайте Farvater.travel

По словам Татьяны Поллак (представитель ) украинцы по достоинству оценили преимущества сайта Farvater.travel и начинаю его рекомендовать своим друзьям и знакомым. Состоянием на апрель 2018 года сервисом Farvater воспользовалось более 73 тысяч туристов. Татьяна Поллак пояснила ключевые преимущества сервиса, которые стали причиной такого бурного роста его популярности:

Сайт довольно прост и удобен в пользовании - в отличии от неудобных и часто запутанных каталогов туристических фирм, Farvater предлагает простой и удобный алгоритм поиска и покупки тура в онлайн-режиме.

От выбора до покупки в несколько кликов - Farvater является первым и единственным сервисом, реализовавшим возможность выбрать тур между предложений всех ведущих туроператоров и сразу же его купить в онлайн-режиме.

Больше чем банальная турфирма - обычная турфирма не может сотрудничать со всеми туроператорами, а сервис Farvater.travel позволяет в несколько кликов собирать предложения туров от более чем 29 компаний туристических операторов.

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