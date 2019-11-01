Мусульмане Украины не должны проявлять агрессию и неприязнь к людям, которые празднуют Хэллоуин. При этом подчеркнуто, что мусульмане Украины "не РПЦ какая-то". Об этом написал главный муфтий Украины Саид Исмагилов в Facebook, передает Depo.ua. Он напомнил, что мусульмане не празднуют Хэллоуин, не одеваются в чучела, не крушат тыквы, и смотрят на весь этот маскарад, как на временное недоразумение. "Но при этом, мусульмане Украины не должны проявлять агрессию и неприязнь к людям, у которых другие взгляды. Мы же не РПЦ какая-то, а воспитанные культурные люди и красивым словом и собственным примером демонстрируем наши духовные и культурные ценности", – отметил Исмагилов. Муфтий рассказал, что Хэллоуин берет свое начало в языческих празднованиях древних кельтов, между которых важное место занимали праздники огня, а позже это трансформировалось в праздник мертвых. "В 20 веке. в связи с общей секуляризацией древний праздник мертвых почти полностью теряет в сознании широких слоев населения свое сакральное значение и превращается в развлекательное действо. Мировые глобализационные процессы и массовая коммерциализация общественного бытия отразились на характере этого действа, поспособствовав не только распространению его далеко за пределы англоязычных мировых сообществ, но и изменению его сущности, когда все стало похоже на какой-то маскарад", – считает он. Кто такой "Сережа Исмагилов", который позволил седе в чине "главного муфтия Украины" столь резкое сравнение, рассказал земляк "муфтия", политический аналитик, знаток Рамиль Замдыханов: "В самом деле, что мешает теперь какому-нибудь православному человеку посмотреть в глаза первому встречному мусульманину и поинтересоваться: - «А за что это вы нас так?!» И что отвечать? Действительно, за что? К счастью, ничего подобного не произойдет. Личность Исмагилова слишком ничтожна, чтобы его высказывания могли на что-то кардинально повлиять, по крайней мере именно сейчас, но, с другой стороны, вода камень точит. Резня между Киевом и Донецком тоже началась не в один день. Когда-то были футбольные кричалки - вертолеты, танки и «Грады» случились потом. Но это позже, а пока в то, что Сережа Исмагилов является «главным мусульманским попом» в Киеве верят лишь сотрудники его офиса на Дегтяревской да немногочисленные носители киево-могилянского сознания, «якi толерують незалежнiй мусульманской церквi» на Украине. И все. «Об этом написал главный муфтий Украины Саид Исмагилов в Facebook, передает Depo.ua», и если правильно расставить логические ударения в этой фразе украинского СМИ, то получится абсолютно верно – главный муфтий в фейсбуке. А более и нигде. Не очень понятно, где, чем и как обидела Исмагилова Русская Православная Церковь? Та самая, которая, например, устами протоиерея Дмитрия Смирнова, одного из своих уважаемых иерархов, заявляет, «то, что угодно Богу, нынешний мусульманин знает, а нынешний крещеный не знает. И кто же ближе к Богу?! Поэтому будущее за этими мусульманами». На эти раскрытые объятия Исмагилов отвечает смачным плевком в лицо – чтобы, значит, запомнили надолго, вот, такие, мол, мы, мусульмане, с нами будь начеку. Так отчего же у муфтия хронический антироссийский батхерт? Можно предположить, что обидела его Россия тем, что Крым теперь тоже российский. А значит, и многочисленная мусульманская паства полуострова, которая в сладких снах должна была обеспечивать бесноватому проповеднику материальное и, особенно, политическое благополучие, придавать ему вес в обществе – теперь даже потенциально не его. Но это все-таки не главная причина. Основная в том, что «те, кто надо» в Киеве, а особенно за его пределами в силу определенной осведомленности не очень доверяют организации Исмагилова, а потому той приходится выпрыгивать из штанов, чтобы доказать свою лояльность месту пребывания. Быть святее Папы Римского, если это применимо к той сфере, где решил подвизаться очередной духовный авантюрист с повадками футбольных ультрас. И вот, теперь, с его подачи оказывается, что главный враг мусульман – это Русская Православная Церковь. Да?! Правда?! Серьезно?! Предостерегая своих прихожан от празднования Хеллоуина, ксенофоб и лицемер Исмагилов не хочет видеть, что он и ему подобные – и есть та самая натуральная нечисть, которая шастает по Украине с 2014 года, и их праздник там что-то никак не заканчивается.

И тех, кто случайно окажется с ними рядом, все же хотим предупредить, проявляйте бдительность. А то случайно вас могут и укусить. Черти, от них только можно ожидать." - Заяви Рамиль Замдыханов. Редакция News24UA может не разделять субъективную точку зрения экспертов. Редакция не несет ответственность за содержание материалов и заявлений, в которых отображена субъективная точка зрения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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