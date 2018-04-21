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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение – штаб АТО
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21.04.2018 05:58
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20 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, пулеметы и
системы залпового огня "Град", сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Украинских военных обстреливали на донецком и луганском
направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 21
апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на
донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы и
системы залпового огня "Град" возле Лебединского, Широкино,
Водяного, Новотроицкого, Песок, шахты "Бутовка", Гнутово,
Верхнеторецкого, Опытного, Марьинки, Невельского и Авдеевки.На
луганском направлении оккупанты применяли гранатометы и вооружение
БМП в районе Попасной, Троицкого, Новгородского, Зайцево,
Крымского, Травневого и Новолуганского, говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1929108683766595
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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