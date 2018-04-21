20 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, пулеметы и системы залпового огня "Град", сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 21 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы и системы залпового огня "Град" возле Лебединского, Широкино, Водяного, Новотроицкого, Песок, шахты "Бутовка", Гнутово, Верхнеторецкого, Опытного, Марьинки, Невельского и Авдеевки.На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы и вооружение БМП в районе Попасной, Троицкого, Новгородского, Зайцево, Крымского, Травневого и Новолуганского, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1929108683766595 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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