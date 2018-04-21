20 апреля, ночью, на Оболонском проспекте в сгорели сразу четыре авто.

Фото поврежденных машин опубликовали в Facebook,передает со ссылкой на .

Как отмечается, сначала загорелся припаркованный , с которого огонь перекинулся на , Daewoo и Multivan.

Пострадавших нету.

В Донецкой области произошло страшное ДТП: легковушка Daewoo Lanos столкнулся с рейсовым автобусом. Транспортное происшествие произошло сегодня около 15 часов дня, сообщает Нацполиция региона. По предварительной информации, водитель легковка не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Торецкое-Мариуполь. Руководитель Daewoo погиб на месте, еще четверо людей, которые ехали в автомобиле, госпитализированы в больницу в городе Селидово. В автобусе никто серьезно не пострадал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира