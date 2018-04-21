Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что "очень переживает за мир в Армении" в связи с антиправительственными протестами. Саакашвили – властям Армении: Меньше слушайте и имитируйте Москву Фото: EPA "Очень переживаю за мир в Армении и за будущее этого очень талантливого и любимого мною народа", – написал он.Саакашвили призвал "своих друзей во власти Армении немедленно начать разговор с демонстрантами и услышать их"."И вообще, меньше слушайте и имитируйте Москву и будьте ближе к своим гражданам, от этого вы только выиграете!", – заверил он. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1925039464193092 9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Сержа Саргсяна, который был президентом страны с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении избрали премьер-министром.13 апреля в Ереване из-за этого назначения начались акции протеста. В результате столкновений между правоохранителями и митингующими пострадали более 40 гражданских лиц и несколько полицейских. 18 апреля протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна в столице страны. Силовики, которые охраняют здание, выставили по периметру колючую проволоку.По состоянию на 20 апреля в Армении задержали 233 активиста. Митингующие требуют отставки Саргсяна и досрочных выборов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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