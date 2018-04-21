Ким Чен Ын заверил директора ЦРУ Майкла Помпео в возможности приурочить освобождение трех американских граждан, удерживаемых властями КНДР, до встречи лидера страны и президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal, передает

По ее данным, готовность Пхеньяна освободить американцев рассматривается как мера, призванная помогать процессу нормализации дипломатических отношений с США, начавшемуся до Олимпиады в Республике Корея в этом году.

По данным СМИ, двое задержанных американцев работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне, их взяли под стражу в 2017 году, обвинив в “враждебных актах”. Еще один гражданин США был задержан в 2015 году и отбывает десятилетний срок заключения в тюрьме по обвинению в шпионаже. Переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, которая представляет интересы США в КНДР. Как информировала ранее телекомпания CNN, судьба американцев упоминалась в ходе встречи министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и главы МИД КНДР Ли Ен Хо в ходе визита последнего в Стокгольм с 15 по 17 марта.

Как сообщал в Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации.

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