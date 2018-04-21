В Глобальном индексе военной мощи Global Firepower Украина за прошлый год поднялась на одну ступень среди сильнейших армий в мире, но все равно находится значительно ниже, чем до начала АТО на Донбассе, пишет со ссылкой на .

Корреспондент.net решил разобраться, почему, несмотря на военный опыт и реформирование опустились в рейтинге.

Мощь украинской армии

Международный Global Firepower ежегодно публикует уникальное аналитическое исследование о военных силах стран мира.

Воруженные силы Украины в новом рейтинге поднялись на одну строчку рейтинга самых сильнейших армий мира - 29 место между 136 стран. Украина стоит между Грецией и Чехией.

Пятерку сильнейших традиционно возглавили вооруженные силы . За ними следуют армии России, Китая, Индии и Франции.

Президент говорит, что Украине за четыре года удалось возродить армию и "превратить в одну из самых эффективных армий в Европе".

Однако до 2014 года Украина в рейтинге Global Firepower занимала 21 место.

Индекс составляется на основе 55 критериев, которые определяют, насколько та или иная страна сможет вести боевые действия на суше, с моря и воздуха. В система подсчетов есть бонусы и штрафы.

Штраф не будет наложен, если страна, у которой нет выхода к морю, не будет развивать морские силы и наоборот.

- главный импортер оружия Украины. Доклад SIPRI

Также в рейтинге не учитывался ядерный потенциал и членство в , они являются лишь бонусом. При этом минусом будет высокое потребление нефти, если страна ее не добывает. Учитывется и внешний долг, и плохие дороги.

Ключевым критерием в рейтинге является человеческий ресурс.

Как видно, первые места в рейтинге занимают страны с большим населением. Global Firepower насчитали в Украине 44 миллиона.

Воздушные силы также являются одним из главных критериев.

В рейтинге указываетя, что у Украины есть истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортные, учебно-тренировочные самолеты и вертолеты.

Военно-морские силы стали одним из тех якорей, которые тянут Украину вниз рейтинга. Украина была оштрафована за малоразвитый флот.

Авианосцев, эсминцев и субмарин у Украины ноль единиц; фрегатов, корветов и тральщиков - по одному. Также есть 12 патрульных катеров.

Как известно, .

По танкам Украина довольно высоко стоит в рейтинге - 12 место между всех.

Нефтяной показатель говорит о том, насколько долго страна может участвовать в затяжном конфликте, вести войну или держать оборону. За большое потребление нефти применяют штрафы, чем меньше объемы - тем меньше наказание.

По данным Global Firepower, Украина каждый день добывает 32 тысячи баррелей, а потребляет 317 тысяч.



Расходы на оборону в гривнах у Украины растут, однако в рейтинге они учитываются в долларах. За четыре года гривна упала в три раза.

Еще одно больное место каждой Украины - это размер внешнего государственного долга, который по данным Global Firepower, составил 125,3 миллиарда долларов, что на 2,4 миллиарда меньше, чем в прошлогоднем рейтенге.

Стоит также отметить, что Украине находится в рейтинге сильнейших армий мира не только потому, что ухудшаются некоторые показатели, а еще и потому, что другие страны развиваются.















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