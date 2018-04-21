Форвард "ЛА Галакаси" Златан Ибрагимович не поедет на ЧМ-2018. Об этом заявил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон,передает со ссылкой на .

"Ибрагимович и еще несколько игроков сказали, что идут со сборной после Евро-2016. Я уважаю это решение.

К слухам в прессе и слов самого Златана я не могу относиться серьезно. Мы с ним говорили раньше, и я понимал его.

Со мной Златан не говорил о чемпионате мира. Он отказался от выступлений за сборную, следовательно не входит в планы Швеции ", - передает слова Андерссона" Футбол24".

Накануне сам форвард заявил, что хочет поехать на Кубок мира 2018.

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