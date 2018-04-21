Решение о прекращении испытаний было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний.

«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», – цитирует Кима южнокорейское агентство Yonhap.

В качестве подтверждения своего решения Северная Корея собирается закрыть ядерный полигон на севере страны.

Решение о прекращении испытаний было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Напомним, что в конце марта Ким Чен Ын посетил Китай, где встречался с Си Цзиньпином. Это был его первый зарубежный визит с момента вступления в должность. 27 апреля у лидера КНДР запланирована встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а на конец мая – начало июня – встреча с президентом США Дональдом Трампом.

28 ноября 2017 года КНДР испытала новую баллистическую ракету «Хвасон-15″. Если заявления о характеристиках ракеты правда, то в зоне поражения КНДР теперь находится не только Гавайи, но и вся территория США и почти весь остальной мир, за исключением Южной Америки и отдаленных частей Африки.

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