В Саудовской Аравии 18 апреля после 35 лет запрета открыли первый
кинотеатр, сообщило "Радио Свобода". Премьерным стал показ
голливудского блокбастера "Черная пантера". Сеанс в столице Эр-Рияд
посетили 600 человек, в том числе принцесса Рима бинт Бандар и
министр культуры Аввад Алаввад. К прокату в стране будут допускать
только фильмы, соответствующие законам шариата. | Первый
сеанс посетили члены королевской семьи Фото: EPA видео Видео:
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