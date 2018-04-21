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В Саудовской Аравии открыли первый за последние 35 лет кинотеатр. Видео
21.04.2018 06:46
В Саудовской Аравии 18 апреля после 35 лет запрета открыли первый кинотеатр, сообщило "Радио Свобода". Премьерным стал показ голливудского блокбастера "Черная пантера". Сеанс в столице Эр-Рияд посетили 600 человек, в том числе принцесса Рима бинт Бандар и министр культуры Аввад Алаввад. К прокату в стране будут допускать только фильмы, соответствующие законам шариата.   | Первый сеанс посетили члены королевской семьи Фото: EPA видео Видео: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook

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