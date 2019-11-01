|Трамп пообещал в прямом эфире зачитать разговор с Зеленским
|01.11.2019 12:01
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Президент США Дональд Трамп намеревается прочитать стенограмму беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире.(function() })();
Об этом сообщает Washington Examiner.
«Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я сяду — вероятно, это будет «беседа у камина» в прямом эфире по телевидению — и прочту стенограмму разговора, потому что люди должны услышать это», — сказал американский руководитель. Он добавил, что обвинения и начало процедуры импичмента вследствие этого разговора создает страшный прецедент для других президентов.
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