Комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск против правительства Российской Федерации, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks.

Партия обвиняет их в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.

В жалобе, поданной в федеральный окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные представители штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным агентством, чтобы дискредитировать Хиллари Клинтон и помочь Трампу. Отмечается, что сотрудники избирательного штаба Трампа «с восторгом приняли помощь России» на выборах 2016 года.

Сумма иска не указывается, но по данным издании она может составить несколько миллионов долларов.

Непосредственно Трамп ответчиком не называется, но в иске фигурируют имена его зятя и нынешнего старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, сына президента Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, его младшего партнера Ричарда Гейтса и одного из старших руководителей штаба республиканского кандидата – Роджера Стоуна.

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