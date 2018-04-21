сообщил, что все закупки были проведены честно и прозрачно.

В пресс-службе отметили, что регулятор проводит ежегодную международную научно-практическую конференцию вместе с Народовым банком Польским. Все расходы распределяются поровну между двумя центральными банками, передает со ссылкой на .

Кроме того, добавили, что конференция посвящена взаимодействию фискальной и монетарной политики. Это - международное мероприятие высокого уровня, которое собирает центробанкиров, финансистов, экономистов и известных учёных.

В Нацбанке отметили, что всегда придерживаются норм украинского законодательства и принципов прозрачности. Особенно в части проведения закупок.

2 апреля 2018-го по результатам тендера заказал в ООО "Международно-деловой центр" услуги по организации конференции по 1,67 млн грн.

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