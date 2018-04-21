Агрессию России против Украины на Западе рассматривают как локальный конфликт двух соседних государств. Осознание глобальной угрозы есть лишь в определенных кругах. Мол, красную линию хозяева Кремля еще не перешли. Но действительно Россия объявила войну . Такими выводами поделился политолог Михаил Басараб после 11-го Киевского форума по безопасности, который состоялся 12-13 апреля,передает со ссылкой на .

- Динамика в отношении к ситуации между Украиной и Россией заметная. Но она не удовлетворяет украинцев. Запад увеличил санкции против . Заявления о войне стали более однозначными, менее абстрактны в сравнении с теми, что были в 2014-м. Более конкретны в определении действий северного соседа. Однако у нас нет столько времени, сколько у западных государств, потому что длится вооруженное противостояние, ежедневно погибают люди. На Западе почему-то считают, что могут себе позволить медленно сжимать тиски вокруг .

Воспринимает ли Европа и эту войну как свою?

- Нет. В определенных кругах есть осознание глобальной угрозы со стороны России, однако в целом западные политики не решаются об этом говорить. Существует иллюзия, что критические красные линии не перейдены.

Агрессию России против Украины рассматривают как локальный конфликт двух соседних государств. Это ошибочное восприятие. Поскольку дальнейшая эскалация может перерасти в войну, которая охватит всю Европу, а потом и мир. В конечном итоге, Россия уже ведет гибридную войну на территории западных государств. Кто-то этого не замечает, кто-то боится озвучивать это.

Пока видим серьезную осторожность. Мол, с Россией еще можно как-то поладить.

разворачивает на границе с Украиной группировки войск, которые готовы к ведению масштабной континентальной войны, заявил секретарь . Насколько велика угроза "большой войны" сейчас?

- Путин пугает ядерной войной. Но это скорее угрозы, инструмент влияния на западные элиты, которые живут в достатке и не хотят воевать. На западные общества, которые не готовы защищать себя. В Кремле это хорошо понимают.

От Советского Союза Россия унаследовала большую агентурную сеть из западных интеллектуалов, лидеров общественного мнения, журналистов, общественных активистов, политиков и даже руководителей государств. Например, президент Чехии Милош Земан. Или председатель французского Национального фронта Марин Ле Пен, которую спонсируют из , или британские политики - сторонники Брексита.

Все, что сейчас происходит на Западе и в Украине, устраивает Путина. Процесс политической дестабилизации продолжается. Посмотреть хотя бы на результаты социологических исследований. Растет поддержка демагогов и популистов. Имеем тотальное недоверие украинцев ко всему политическому классу, государственным институциям. Над этим работает пропагандистская машина прокремлевских медиа, которые сеют беспорядок в головах наших граждан. Создают картинку безвыходного положения. То же происходит на Западе, где популярны левые и правые радикалы. А русские спецслужбы хорошо выявляют такие линии разлома и столкновений интересов разных общественных групп. Усиливают их.

Все, что сейчас происходит на Западе и в Украине, устраивает Путина

Путину сейчас не нужно применять грубую силу. Ему удается дестабилизировать ситуацию политическими средствами. От Молдовы до .

С другой стороны, Россия никогда бы не осмелилась превратить Запад в пепел, если бы даже и смогла. Потому что там триллионы долларов российских олигархов, коррупционеров, которые украли эти деньги у российского населения и инвестировали их в Европу. Способны ли они уничтожить то, ради чего крали на протяжении десятилетий? Уничтожить свои дома в Лондоне, виллы на побережье Франции, Испании? Сможет ли Путин атаковать Нидерланды, где живет его дочка, которая имеет там большую транспортную морскую компанию? Будет ли министр иностранных дел Сергей хотеть разрушить , если его дочь является американской гражданкой? Российский капитал настолько глубоко укоренился на Западе, что вряд ли есть смысл начинать большую войну. Потому что это будет борьба на взаимное уничтожение.

Разговоры, что Путин начнет большую войну, - смешные и безосновательные. Его окружение на это не пойдет.

Главное же - пропасть между российскими и западными технологиями вооружений. Россия просто карлик сравнительно с ними. критически зависит от экспорта нефти и газа в Европу и финансовых займов Запада. У них есть возможности в очень короткий срок заставить Путина свернуть агрессивную политику, даже без применения оружия.

Насколько Украина готова к масштабной агрессии?

- Наличие российской ударной группы у наших границ значит, что Россия может попытаться зайти дальше в Украину, в Балтийские государства. Чтобы посмотреть на реакцию Запада. Это может случиться в любой момент. Кремль не выдержит масштабного противостояния с западным блоком. Рассчитывает, что Запад может пожертвовать Украиной или Прибалтикой, чтобы остановить наступление на Европу.

Если Россия все-таки начнет масштабную войну, наши силы будут несоизмеримыми. Опаснее только - авиация. Она может нанести удары по критической инфраструктуре, что приведет к коллапсу. Солдатами и тяжелой техникой россияне могут дойти и до Лиссабона - быстрым марш-броском. Но как они будут контролировать территории? Они Украину не удержат, здесь начнется масштабное партизанское движение и тотальное противодействие нашего общества. Поэтому развертывание большой операции лишено смысла.

- Нынешняя ситуация полностью устраивает Кремль. Они и дальше будут настаивать, что там "внутреннее противостояние". Путину удалось убедить западных политиков в "гражданской войне". Мол, если на Донбассе и есть россияне, то их там немного, это какие-то наемники. Там проблема между Украиной и "мятежными республиками".

Украинская власть с начала войны молча согласилась на это. Не имела последовательной, определенной позиции в оценке ситуации. Это привело к тому, что враг сумел навязать свою повестку дня. Поэтому международное содружество хочет внедрить Минские договоренности, помирить Украину с "республиками".

Президент на форуме по безопасностности опять заявил: "Минск" является безальтернативным и Россию надо заставить выполнить эти договоренности. Это звучит странно, потому что упоминаний о в том документе нет. Зато она играет на этом. Внедрение договоренностей может привести к реальному гражданскому конфликту в Украине. Абсолютное большинство украинцев не воспримут того, что получим после воплощения "Минска" - особый статус ДНР-ЛНР, их преференции во взаимоотношениях с Россией, автономию силовых ведомств, правосудия. Не говоря о таком болезненном вопросе, как амнистия.

Абсолютное большинство украинцев не воспримут того, что получим после воплощения "Минска"

Пока нет оснований надеяться, что вопросы Донбасса быстро решат в этом году. Над Кремлем еще не нависли угрозы, которые бы заставили его полностью свернуть намерения относительно оккупированных территорий.

Выходом из ситуации может быть реализация закона об оккупированном Донбассе. Обществу и политикам пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы заставить Порошенко разработать данный закон и внести его на рассмотрение Верховной Рады. Наконец признается факт вооруженной агрессии против Украины.

Однако возникает чувство, что Порошенко не до конца понял, зачем принимался данный закон. Потому что он должен был стать отправной точкой в формировании новой политико-правовой позиции относительно событий на Донбассе. Деактуализирует Минские договоренности, создает предпосылки для формирования консолидированной претензии к агрессору. Чтобы потом требовать выплату репараций за преступления на территории Украины. Россия рано или поздно будет за них отвечать. И мы должны быть готовы к тому моменту. Германия выплачивала репарации за Первую мировую войну до 2010 года. Если хотим, чтобы возместила нам убытки, должны готовиться уже сегодня. Нанесенный войной и оккупацией убыток уже измеряется сотнями миллиардов долларов.

Кто заставит Россию платить?

- Правящий российский режим не согласится на это охотно. Кремль не считает, что должен за что-то. Однако Россия потерпит поражение в этой авантюре, ее существование как государства будет под сомнением. Подсчет убытков сейчас зависит непосредственно от Украины. Не надо ждать, что кто-то решит этот вопрос за нас.

Что изменится в противостоянии Запада и России после авиаудара по Сирии?

- С момента дерзких действий России в Сирии последняя становится наиболее раздражающей темой в общении Москвы и Запада. В этом есть определенный негатив для Украины. Потому что основной выговор противостояния между и Западом переносится на сирийскую площадку. Там будут искать компромиссы. Мы отходим на второй план. Поэтому такие мероприятия, как Киевский форум по безопасности, очень важны - они напоминают о российской угрозе Украине и непосредственно Европе.

Не надо ждать, что кто-то решит вопрос за нас

Может ли Путин отыграться на Донбассе?

- Он может отыграться в любой точке мира. Кремль пытается навязать проблемы, прежде только , везде. Это Северная Корея, Сирия, Украина, Балканы. Создают целую палитру проблем для Вашингтона и его союзников. Чтобы потом торговаться одним ради другого. Донбасс может стать очередной точкой для обострения. Чтобы отвлечь внимание от Сирии, например. Когда это будет нужно Кремлю.

Путин не скрывает: Россия действительно объявила глобальную войну , она уже длится.

- Путин может сдать Асада в обмен на облегчение собственной ответственности за то, что происходит на Ближнем Востоке и в Украине. Кремль пытается расширить рамки дозволенного. Но всегда оставляет пространство для возможного отступления. Если согласится на осуждение Асада, Запад с облегчением выдохнет. Конфронтация в Сирии накаляется до максимума. Чтобы моментальное ее прекращение Запад воспринял как огромную победу, а Путину простили остальные грехи.

В то же время, Запад показывает, что не хочет обострения в противостоянии с Кремлем. Когда нанесли авиаудары по Сирии - объяснили, что просто не имели другого выхода.

Кого можно назвать нашими друзьями?

- - наш ключевой союзник. Украина настолько большая, что Западу нельзя дать ей упасть. Дестабилизация здесь непременно приведет к серьезным проблемам в Европе. Если Россия навяжет нам план капитуляции, страна восстанет. Европе от этого легче не будет.

Должны понять, что Украина в - не проблема, а усиление. Во-первых, украинцы убедительно демонстрируют значительно больше готовности бороться за жизнь и свободу, чем жители большинства западных государств. Также стоит раз и навсегда дать Москве четкий сигнал: Украина - полноценная часть западного мира.

Украина в - не проблема, а усиление

Форумы по безопасности помогают доносить такую позицию. Там собираются именно те политики?

- В этом году на Киевский форум приехал премьер Литвы Саулюс Сквернялис, который действительно представлял все Балтийские страны. Был премьер Молдовы Павел Филипп, спецпредставитель президента и премьера Турции - министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Это важно, поскольку последний очень влиятелен в Анкаре. Это человек, которому особенно доверяет Эрдоган. Были высокие представители , дипломаты и других западных государств. Форум по безопасности стал площадкой коммуникаций оси вынужденных соседей России. Жаль, что не было поляков. Это можно объяснить тем, что сейчас они очень осторожно относятся к роли Украины в регионе. Понимают наш потенциал. Это неправильный подход. Поскольку Украина и Польша вместе будут сильнее, чем как конкуренты.

- Британцы запустили механизмы, негативные последствия от которых российские элиты могут ощутить через полгода-год. Условная слабость Запада заключается в том, что они должны соблюдать все законные процедуры. Даже для наказания российских коррупционеров и преступников, конфискации их имущества и замораживания кредитных линий. Надо доказывать все по закону - таковы правила демократии. Настоящее наказание за химическую атаку на территории Великобритании Россия почувствует со временем.

заявил, что Украина синхронизирует с Европой санкции против России. Украинские экономисты имеют опасения, что это зацепит и нас, потому что экономики обеих стран сильно сплетены.

- Отсутствие санкций против России может еще больше ударить по Украине. И уже не только по экономике, а по безопасности наших граждан и украинской государственности. Это странная ситуация, когда общество забывает о том, что происходит на Донбассе и в Крыму, о том, что на передовой погибают люди, что Россия обстреливает гражданское население на территории Донецкой и Луганской областей, ведет масштабную информационную войну в нашей стране. Невзирая на это люди планируют мирную жизнь в , рассуждают, стоит ли закрывать социальные сети, противиться российской пропаганде, или ездить ли спортсменам на соревнования в Россию. Это значит, что украинские элиты не приложили довольно усилий, чтобы каждый гражданин Украины в полной мере чувствовал ответственность за будущее страны, за политическую легкомысленность по отношению к агрессору и собственной безопасности. Имею чувство, что президент сделал все, чтобы мы забыли о войне России против Украины, чтобы не раздражать украинцев и найти легкие способы примирения.

Нам нужен мир только с победой

хочет уничтожить нашу государственность, нас сделать рабами, а многих - даже ликвидировать. Фактически опять превратить Украину в свою колонию. Если общество не будет чувствовать этих угроз, оно не сможет оказывать сопротивление агрессору. Руководство нашего государства хотело все это замаскировать и сказать: скоро будет мир, все будет хорошо.

Нам нужен мир только с победой и свободой. Украина часто в своей истории получала мир без свободы. Он заканчивался голодоморами, ГУЛАГами, репрессиями, русификацией, депортациями.

Насколько России может хватить запаса прочности?

- Расчеты ведущего украинского эксперта по вопросам энергетики Михаила Гончара, сделанные вместе с западными экспертами, свидетельствуют, что Европа может продержаться без русского газа и нефти 120 дней. Если будет пользоваться своими резервами и в это время диверсифицирует поставки из других регионов. Россия без экспорта нефти и газа в Европу продержится лишь 90 дней. У государств Евросоюза есть 30 дней запаса, они смогут переиграть Кремль в этом. Уже не говорим о денежных убытках, поскольку экспорт нефти и газа - это основной источник поступления денег в бюджет . Также Россия критически зависит от западных технологий. Это касается разных сфер: военной, разведки месторождений и добычи нефти и газа. Все зависит от окончательного решения западных элит принудить Путина к мирному сосуществованию.

Когда может развалиться Россия?

- в случае серьезных внешних угроз не удержится как единая институция. Основные мировые игроки побаиваются, что ее распад может повлечь беспорядок. Поэтому рассуждают, что надо дать Путину сохранить лицо, чтобы предотвратить разрушение российского государства. Такие же разговоры были, когда происходил развал СССР. Одно из ключевых направлений для мировых аналитических центров, экспертов, политиков - рассчитывать последствия распада России. Этот процесс должен быть контролируемым, чтобы не начался глобальный конфликт конкурентов за эти территории и ресурсы или война на территории самой .

К развалу России надо готовиться

Огромное количество россиян будет рассматривать Украину как территорию прибежища и спасения. Для нас это серьезный вызов. Нам важно к тому моменту быть институционно сильными, чтобы смогли абсорбировать определенное количество россиян и в то же время избежать накопления критической массы беглецов.

Это к вопросу строительства стены на границе между Россией и Украиной. Происходит дискредитация самой идеи. Есть вопросы к злоупотреблениям исполнителей работ на строительстве. Но важно, чтобы дискуссия об этом не подменялась дискуссией, нужно ли нам обустраивать границу. Безусловно нужно. Это было правильное решение премьера Яценюка.

На Киевском форуме по безопасности Порошенко заявил о выходе из . Что это нам даст?

- Жаль, что Украина не прибегнула к этому шагу в начале агрессии России. Вижу в этом желание Порошенко попиариться. Связываю такие заявления и инициативы президента с приближением избирательной кампании и не очень высокими рейтингами. И санкции против России, и денонсацию всех возможных соглашений с ней надо было делать раньше, а не рассчитывать на нормализацию отношений с агрессором.

Если Украина не расторгает соглашения с Россией, между странами сохраняются дипломатические отношения, действует безвизовый режим, остаемся в - возникает ложное чувство, что действия не настолько агрессивны. Наибольшее преступление украинских власть предержащих - в промедлении с принятием таких решений. Если бы от начала однозначно заявил свою позицию, мы бы сузили поле маневра для наших западных коллег. Тогда вполне вероятно, что сегодня условная "партия войны" или патриотов Украины представляла бы не 65 процентов, а 85. Если бы позиция руководства страны была однозначной относительно войны, у Вадима Рабиновича (бывший депутат "Оппоблока", руководитель партии "За жизнь". - Gazeta.ua) не было бы 7-8 процентов рейтинга. Такие политики как он, Сергей (бывший глава Администрации президента Украины Виктора Януковича. - Gazeta.ua), Евгений Балицкий (бывший депутат "Оппоблока", часто выражал антиукраинские взгляды. - Gazeta.ua) не существовали бы в нынешней политической реальности в Украине. Их сотрудничество с Россией было бы доказано. Они бы сидели не в парламенте, а в других местах.

Что для нас на практике означает пересмотр договора с РФ?

- Длится дискуссия законодателей - можно ли частично или полностью денонсировать договор с Россией? Президент заявил, что Украина аннулирует отдельные положения этого соглашения. Это шизофрения, ненормальная ситуация в отношениях с агрессором, когда на четвертом году войны продолжаются такие дискуссии. Еще более непонятна ситуация, когда президент или представители его команды рассказывают, что мы не могли расторгнуть это соглашение, потому что оно нам гарантировало признание Россией наших границ и территориальной целостности. Погодите, но Кремль пренебрег нашими границами еще 20 февраля 2014 года. О чем мы говорим после десяти тысяч убитых украинцев, захвата Крыма, четырехлетней оккупации Донбасса?

Как дальше будут формироваться отношения между Украиной и Россией?

- Раньше команда президента спекулировала на существовании лишь двух вариантов : или большая война с Россией, или капитуляция. Мы должны избрать третью альтернативу. Должны сказать, что признаем свои территории оккупированными в результате нападения . Дальше включаются механизмы, предусмотренные международным правом.

Надо готовиться к привлечению России к ответственности за убыток, нанесенный нашему государству и гражданам. К освобождению оккупированных территорий, когда к этому будет готов сектор национальной безопасности Украины и будут благоприятные международные обстоятельства.

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