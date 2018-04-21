Бывший президент Украины написал открытое письмо к украинским властям. Текст в своем Facebook опубликовал пресс-секретарь старшего сына экс-президента.

В письме Янукович назвал незаконным решение Оболонского суда Киева, который завершил судебные слушания и объявил о переходе к дебатам по делу о государственной измене экс-президента Украины.

По его мнению, «суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями».

Янукович утверждает, что «нынешний режим держится на лживых историях и мифах о «мирном Майдане», о «кровавом диктаторе» и «сепаратистах Донбасса».

Правда, по его мнению, заключается в том, что «ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе — регионе, который не признал их».

«Власть судит не меня — она показательно судит миллионы украинцев, которые за меня голосовали. Она судит тех, кто был против Майдана. Тех, кто не согласился с государственным переворотом. (…) Происходящее в стране — мука нынешнего режима. Это их животный страх скорого краха. Они понимают, что, потеряв власть, они предстанут не перед судом, а перед гневом украинского народа», — заключил прежний президент Украины.

О завершении судебного следствия и переходе к дебатам по делу по госизмене Януковича судья Оболонского суда Киева объявил 19 апреля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира