Уголовное производство по факту избиения журналистов в Тернопольской области открыли по статье о препятствовании журналистской деятельности, заявили в полиции. В полиции направили пострадавших для прохождения судебно-медицинской экспертизы Фото: mvs.gov.ua "Журналист интернет-издания "Волинь24" и оператор "12 канала" из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий, и во время съемок, как они утверждают, на них напал один из работников учреждения. Пострадавшие говорят, что выполняли редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных станций Западного региона. По предварительной информации, у съемочной группы легкие телесные повреждения. Их направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы", – сказано в сообщении.Уголовное производство открыли в соответствии со ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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