Уголовное производство по факту избиения журналистов в
Тернопольской области открыли по статье о препятствовании
журналистской деятельности, заявили в полиции. В полиции направили
пострадавших для прохождения судебно-медицинской экспертизы Фото:
mvs.gov.ua "Журналист интернет-издания "Волинь24" и оператор "12
канала" из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий,
и во время съемок, как они утверждают, на них напал один из
работников учреждения. Пострадавшие говорят, что выполняли
редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных
станций Западного региона. По предварительной информации, у
съемочной группы легкие телесные повреждения. Их направили на
прохождение судебно-медицинской экспертизы", – сказано в
сообщении.Уголовное производство открыли в соответствии со ст. 171
(воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов) Уголовного кодекса Украины.
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