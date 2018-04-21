Ежегодно музыкальные фестивали посещают тысячи людей. Модные образы в которых появляются звезды и селебрити становятся модными трендами, которым пытаются подражать фанаты по всему миру. Так формируется фестивальная мода.

С годами фестивальные тендендии существенно не меняются, передает со ссылкой на .

2017 бешеную слава имели блестки. Ими посыпали волосы, украшали лицо, тело, грудь. Весна 2018 ознаменовала собой появление нового фестивального тренда.

Цветочные груди - это искусство украшения женских прелестей лепестками цветов. Компания Face Florals популяризируют этот тренд. Заявляют, что их продукцией можно украсить любую часть тела. Они продают прессованные цветы маргаритки, ромашки, петунии, нарциссов.

Такой способ украшения тела обнаружили случайно, когда с лица одной из клиенток отклеился цветок и упала на грудь. Это так понравилось представителям Face Florals, что они начали делиться в Instagram фото украшенных девичьих бюстов.

Можно засушить несколько лепестков между страницами книги. Затем выбрать дизайн и приклеить их к телу с помощью клея для накладных ресниц.

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