За минувшие сутки, 20 апреля, боевики осуществили 36 обстрелов позиций украинских защитников, применяя запрещенное оружие, в результате чего один защитник погиб и еще один - ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского выпустив по украинских укреплениях 40 реактивных снарядов. Также под Лебединским боевики применили 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого, из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкиного и Водяного. Также минометы калибра 120 мм боевики применили близко Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и Шахты "Бутовка", гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - возле Гнутового, Шахты "Бутовка", Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного. Огонь из стрелкового оружия велся по защитниках Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии агрессор обстрелял наши опорные пункты в районе Попасной, с 82 мм минометов и вооружения БМП - под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского. Кроме этого, гранатометы и снайперское оружие боевики применили близко Зайцевого, вооружение БМП - в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Майского, а стрелковое оружие - под Новолуганским.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в пятницу, 20 апреля, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины из РСЗО "Град" и артиллерии.

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