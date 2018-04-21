Глава европейского департамента МВФ Пол Томсен призвал Украину взять курс на деполитизацию процесса установки цен на энергоресурсы. Только в этом случае страна сможет рассчитывать на дальнейшую поддержку фонда.

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Пол Томсен обеспокоен тем, что в Украине цены на газ превратились в политический вопрос. , информирует svodka.net.

«Мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений, касающихся цен на энергоресурсы», — сообщил он.

Томсен добавил, что только после этого Украина может рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с МВФ. Это касается и возможности пересмотра программы, передают новости Украины.

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Напомним, в марте2018 года Кабмин отказался от изменения цен на газ. Срок неизменных тарифов установлен до июня этого года.

Сейчас украинцы с учетом налога сплачивают 6958 грн за тысячу кубометров голубого топлива.

Согласно же требованиям МФВ, Украина должна была повысить цены на газ еще 1 июля 2017 года.

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