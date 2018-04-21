|Оце так! Надія Мейхер вразила неймовірним шпагатом (ВІДЕО)
|21.04.2018 07:50
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Відома співачка Надія Мейхер, сусідкою якої нещодавно стала Ірина Федишин, вже кілька місяців займається балетом і часто демонструє шанувальникам у мережі світлини та відео з балетного класу.
Напередодні ж зірка вирішила похвалитися вражаючою розтяжкою та сіла на шпагат, пізніше опублікувавши відео у Інстаграмі.
"Справжня танцовщица!", "Яка струнка!", "Просто неймовірно", - пишуть вражені фани.
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