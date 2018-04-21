Россия никаких уступок в отношении пересмотра минских соглашений, на которых основано урегулирование конфликта в Донбассе, делать не будет. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда о чем-то договариваются, то эти договоренности выполняют. Если речь об Украине, то здесь есть минские договоренности и резолюции, единогласно одобренные СБ ООН, то их надо выполнять», — сказал министр, информирует svodka.net.

«Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем и делать уступок в том, что касается переписывания договоренностей мы не собираемся», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что санкции, которые были введены в одностороннем порядке, «наносят убыток всем». «Но когда к нам [России] обращаются с призывом сделать шаг, и тогда это даст возможность нашим доброжелателям в ЕС начать процесс постепенного ослабления санкций, мы отвечаем, что санкции не нами введены, и не видим причин, по которым они были бы оправданы», — заключил глава МИД РФ.

«Все в этом мире связано. Когда происходит стремление заниматься геополитической инженерией будь то на Украине, в Сирии, то мы наблюдаем эти попытки, — сказал он. — Когда мы наблюдаем стремление эту инженерию обратить на цели сдерживания России, будь то на Ближнем Востоке или в Европе, когда наблюдаем попытки поставить под сомнение наше право иметь свои законные интересы в соседних регионах и отстаивать их, то мы наблюдаем целостную скоординированную линию, опирающуюся на солидарность».

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Министр добавил, что спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают минские соглашения по мирному урегулированию на Украине.

«Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает с идеями, которые перечеркивают минские договоренности», — сказал российский министр. — Он заявляет, что инициатива России о том, чтобы Специальная мониторинговая задача ОБСЕ получила охрану со стороны ООН, не отвечает задачам урегулирования, и нужно ввести пару десятков тысяч вооруженных — в том числе тяжелой техникой — солдат под флагом ООН, создать администрацию, и она будет писать законы о выборах [на юго-востоке Украины], проводить их и так далее. Это не имеет ничего общего с минскими договоренностями».

«Если это считается призывом к уступке со стороны России, то этого тоже не получится, — продолжил Лавров. — Любые идеи о выполнении минских договоренностей должны решаться между Киевом, Донецком и Луганском».

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