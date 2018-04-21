|В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть: много погибших и раненых
|21.04.2018 08:02
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В пятницу, 20 апреля, в Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате чего погибло семь человек, сообщает РБК-Украина.
Кроме этого, из-за падения автобуса в пропасть 23 пострадали. Раненые были доставлены в больницы округа.
На данный момент точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Стоит отметить, что авария произошла на юге республики. Рейсовый автобус двигался по маршруту из города Котауаси в департамент Арекипа.
Как сообщал svodka.net, в Кривом Роге возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и автобуса.
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