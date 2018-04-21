В пятницу, 20 апреля, в Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате чего погибло семь человек, сообщает РБК-Украина.

Кроме этого, из-за падения автобуса в пропасть 23 пострадали. Раненые были доставлены в больницы округа.

На данный момент точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Стоит отметить, что авария произошла на юге республики. Рейсовый автобус двигался по маршруту из города Котауаси в департамент Арекипа.

Как сообщал svodka.net, в Кривом Роге возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и автобуса.

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