|Экс-нападающий сборной Украины Девич оформил дубль в игре чемпионата Швейцарии
|21.04.2018 08:06
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Украинский форвард “Вадуца” Марко Девич внес весомый вклад в разгромную победу команды над ФК “Рапперсвиль”, информирует со ссылкой на сайт ФК “Вадуц”.
34-летний украинец вышел с первых минут на поле матча 29-го тура Первой лиги Швейцарии. В трехминутном промежутке второго тайма форварду удалось забить дважды (один раз с пенальти). Итоговый результат — 4:0.
Примечательно, что благодаря дублю Девич делит 6-8 места между лучших бомбардиров чемпионата — 10 забитых мячей.
Отметим, что за семь туров до окончания соревнований “Вадуц” потерял шансы на повышение в классе. Клуб Девича идет на 3-й позиции, а в элиту швейцарского футбола получится только победитель чемпионата.
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