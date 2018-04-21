Украинский форвард “Вадуца” Марко Девич внес весомый вклад в разгромную победу команды над ФК “Рапперсвиль”, информирует со ссылкой на сайт ФК “Вадуц”.

34-летний украинец вышел с первых минут на поле матча 29-го тура Первой лиги Швейцарии. В трехминутном промежутке второго тайма форварду удалось забить дважды (один раз с пенальти). Итоговый результат — 4:0.

Примечательно, что благодаря дублю Девич делит 6-8 места между лучших бомбардиров чемпионата — 10 забитых мячей.

Отметим, что за семь туров до окончания соревнований “Вадуц” потерял шансы на повышение в классе. Клуб Девича идет на 3-й позиции, а в элиту швейцарского футбола получится только победитель чемпионата.

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