Координатор гуманитарных программ Организации Объединенных Наций по Украине Нил Уолкер призвал государства-члены ООН безотлагательно отреагировать на нехватку 97% средств на гуманитарную помощь востоку Украины. Согласно оценкам ООН, 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе Фото: ЕРА Уолкер призвал государства-члены ООН безотлагательно отреагировать на нехватку 97% средств, сообщает "РИА Новости".По его словам, "мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены".Согласно информации ООН, в 2018 году в результате войны на Донбассе пострадали 4,4 млн человек, которые либо оказались "в ловушке боевых действий", либо были вынуждены стать беженцами. По оценкам ООН, 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.Как сообщает представительство гуманитарных программ ООН в Украине в Twitter, с 2014 года на востоке Украины погибли более 2 тыс. 540 мирных жителей, более 9 тыс. гражданских лиц получили ранения. Over 2,540 #civilians killed & 9,000 injured since #hostilities started in e. #Ukraine 4 years ago. Death toll rises almost every day. Today, at @UN #NY @NealWalker_UNRC is briefing #MemberStates on the #human cost & #humanitarian consequence of the #conflict #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/wUfluLxRhX — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 20 апреля 2018 г. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек были убиты.Количество временно перемещенных лиц в Украине составляет, по данным ООН, 1,6 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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