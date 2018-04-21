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В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь жителям Донбасса
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21.04.2018 08:06
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Координатор гуманитарных программ Организации Объединенных Наций по
Украине Нил Уолкер призвал государства-члены ООН безотлагательно
отреагировать на нехватку 97% средств на гуманитарную помощь
востоку Украины. Согласно оценкам ООН, 3,4 млн человек нуждаются в
гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе Фото: ЕРА Уолкер
призвал государства-члены ООН безотлагательно отреагировать
на нехватку 97% средств, сообщает "РИА Новости".По его словам,
"мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть
защищены".Согласно информации ООН, в 2018 году в результате войны
на Донбассе пострадали 4,4 млн человек, которые либо оказались "в
ловушке боевых действий", либо были вынуждены стать беженцами. По
оценкам ООН, 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.Как
сообщает представительство гуманитарных программ ООН в Украине в
Twitter, с 2014 года на востоке Украины погибли
более 2 тыс. 540 мирных жителей, более 9 тыс. гражданских лиц
получили ранения.
Over 2,540 #civilians killed
& 9,000 injured since #hostilities started in e. #Ukraine 4
years ago. Death toll rises almost every day. Today, at @UN #NY
@NealWalker_UNRC is briefing #MemberStates on the #human cost &
#humanitarian consequence of the #conflict #UkraineNotForgotten
pic.twitter.com/wUfluLxRhX
— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 20 апреля 2018 г.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.По данным Организации Объединенных Наций, с
начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15
мая 2017 года минимум 10 090 человек были убиты.Количество
временно перемещенных лиц в Украине составляет, по данным ООН,
1,6 млн человек.
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