Украина и Россия 20 апреля разорвали соглашение между правительствами от 1998 года о сотрудничестве в сфере информации.

"20 апреля 2018 приостановлено действие соглашения между правительством и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998", - говорится на официальном интернет-портале правовой информации .

По этому соглашению стороны обязывались помогать работникам СМИ и создавать для них соответствующие условия, помогать деятельности корреспондентских пунктов, поддерживать, поощрять и совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество между средствами массовой информации своих государств,передает со ссылкой на .

Всего документ состоял из 13 статей.

Президент просит подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах и закрытия соответствующего представительства.

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