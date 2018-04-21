Дискуссия «Чего хочет Россия?», организованная в Лондоне британским журналом The Spectator, показала, что с обеих сторон работает пропаганда. Об этом в Instagram заявила российская журналистка Ксения Собчак.

«С огорчением должна отметить, что пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды: участники радикализировались, и если ты не готов соглашаться с тем, что Путин – это Гитлер современности, то тебя практически сразу записывают в «агенты Кремля». Все это очень грустно, потому что эта черно-белая картина мира приводит к еще большему противостоянию, а главное – к понижению уровня дискуссии», – написала она, информирует svodka.net.

По словам журналистки, ей «много что не нравится в России».

«Но я патриот и не буду соглашаться со многими, мягко говоря, «преувеличенными» оценками западных коллег, когда я вижу, что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния», – отметила Собчак.

Геолокация указывает, что журналистка писала пост из Лондона.

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