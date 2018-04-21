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В Мадриде завершился судебный процесс по делу о русской мафии, которую связывают с Путиным
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21.04.2018 08:22
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По версии испанского следствия, депутат Госдумы РФ Владислав Резник
вместе с предполагаемыми лидерами Тамбовской организованной
преступной группировки – Ильей Трабером и Геннадием Петровым –
причастны к отмыванию денег. Также все трое якобы поддерживали
связь с президентом РФ Владимиром Путиным. | Суд над 18
обвиняемыми шел почти два месяца Фото: EPA . Об этом 20 апреля
сообщило издание The Insider. Суд над 18 обвиняемыми шел почти два
месяца, а следствие – более 10 лет. Для депутата Госдумы
РФ Владислава Резника прокуроры запросили пять лет тюрьмы и €30 млн
штрафа. Для остальных подсудимых – более мелкие сроки и
денежные наказания.По данным правоохранителей, парламентарий
сотрудничал с предполагаемыми лидерами Тамбовской организованной
преступной группировки – Ильей Трабером и Геннадием
Петровым.Cторона обвинения утверждает, что указанная ОПГ переехала
в Испанию в середине 1990-х и с тех пор занималась отмыванием
денег, полученных в результате убийств, контрабанды оружия и
наркотиков, вымогательства, мошенничества, подделки документов,
подкупа и других преступлений.В ходе слушаний были представлены
прослушки телефонных переговоров Петрова, из которых выяснилось,
что проблемы "тамбовских" в 2000-х помогал решать лично президент
Владимир Путин, говорится в публикации.В одной из записанных бесед,
утверждает следствие, Петров и Резник обсуждают, что "царь" уже
подписал нужную бумагу, но беспокоятся, что на более низком уровне
могут начаться проблемы. Согласно выводам издания, Путин мог быть
причастен к офшорным сделкам группировки.
Также Петров якобы находился на прямой связи с бывшим директором
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Николаем
Ауловым и экс-заместителем главы Следственного комитета Игорем
Соболевским.Другой предполагаемый руководитель ОПГ Трабер –
якобы особенно близкий человек к главе Кремля. Издание писало, что
как минимум в 2004-м и 2016 году он был почетным гостем на днях
рождения Путина.Петров и Трабер скрываются от испанского правосудия
в Санкт-Петербурге, уточняется в материале. Остальные
подсудимые – резиденты Испании – находятся под подпиской
о невыезде. Резник прилетал на суд в Мадрид и отбыл обратно в
Москву.По информации The New Times, суд огласит приговор по делу в
июне. Процесс – итог спецоперации полиции Испании от 2008
года, когда задержали всех нынешних
обвиняемых. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
называл "бредом" подозрения о связях Путина с криминальными
авторитетами.При этом в сентябре 2015 года британская газета The
Times писала, что глава Кремля пытался приобрести
недвижимость в Малаге через Петрова.
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