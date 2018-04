По версии испанского следствия, депутат Госдумы РФ Владислав Резник вместе с предполагаемыми лидерами Тамбовской организованной преступной группировки – Ильей Трабером и Геннадием Петровым – причастны к отмыванию денег. Также все трое якобы поддерживали связь с президентом РФ Владимиром Путиным. | Суд над 18 обвиняемыми шел почти два месяца Фото: EPA . Об этом 20 апреля сообщило издание The Insider. Суд над 18 обвиняемыми шел почти два месяца, а следствие – более 10 лет. Для депутата Госдумы РФ Владислава Резника прокуроры запросили пять лет тюрьмы и €30 млн штрафа. Для остальных подсудимых – более мелкие сроки и денежные наказания.По данным правоохранителей, парламентарий сотрудничал с предполагаемыми лидерами Тамбовской организованной преступной группировки – Ильей Трабером и Геннадием Петровым.Cторона обвинения утверждает, что указанная ОПГ переехала в Испанию в середине 1990-х и с тех пор занималась отмыванием денег, полученных в результате убийств, контрабанды оружия и наркотиков, вымогательства, мошенничества, подделки документов, подкупа и других преступлений.В ходе слушаний были представлены прослушки телефонных переговоров Петрова, из которых выяснилось, что проблемы "тамбовских" в 2000-х помогал решать лично президент Владимир Путин, говорится в публикации.В одной из записанных бесед, утверждает следствие, Петров и Резник обсуждают, что "царь" уже подписал нужную бумагу, но беспокоятся, что на более низком уровне могут начаться проблемы. Согласно выводам издания, Путин мог быть причастен к офшорным сделкам группировки. Также Петров якобы находился на прямой связи с бывшим директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Николаем Ауловым и экс-заместителем главы Следственного комитета Игорем Соболевским.Другой предполагаемый руководитель ОПГ Трабер – якобы особенно близкий человек к главе Кремля. Издание писало, что как минимум в 2004-м и 2016 году он был почетным гостем на днях рождения Путина.Петров и Трабер скрываются от испанского правосудия в Санкт-Петербурге, уточняется в материале. Остальные подсудимые – резиденты Испании – находятся под подпиской о невыезде. Резник прилетал на суд в Мадрид и отбыл обратно в Москву.По информации The New Times, суд огласит приговор по делу в июне. Процесс – итог спецоперации полиции Испании от 2008 года, когда задержали всех нынешних обвиняемых. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "бредом" подозрения о связях Путина с криминальными авторитетами.При этом в сентябре 2015 года британская газета The Times писала, что глава Кремля пытался приобрести недвижимость в Малаге через Петрова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



