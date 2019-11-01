|ГПУ открыла дело против нардепа Федыны и её подруги Зверобой за призыв к убийству и свержению власти
|01.11.2019 12:19
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Генпрокуратурой открыто уголовное производство в отношении нардепа от партии Порошенко Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, которые в прямом эфире говорили о вариантах смерти Владимира Зеленского. Таким образом они, якобы, выразили недовольство президентской мирной инициативой по разведению сил на Донбассе.
В "Слуге народа" нардеп Качура сообщил, что прокуроры усмотрели в видео призывы к убийству человека и свержению государственной власти.
Напомним, нардепу Софии Федине («Европейская солидарность») не понравилось, как президент Владимир Зеленский беседовал с противниками разведения сил в Золотом. Об этом она заявила в Facebook.