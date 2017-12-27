За год Украине удалось сократить потребление угля антрацитовой группы в два раза, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Украина сократила потребление антрацита Фото: pixabay.com "За год нам удалось сократить потребление угля антрацитовой группы в два раза. И это благодаря "Укргидроэнерго". В планах на 2018 год у нас уменьшение потребления антрацита до 3 млн. тонн, а в 2019 году у нас нет потребности в антрацитовом угле. То есть, полностью задача, которая была поставлена по диверсификации, будет выполнена", – сказал Насалик.Дефицит угля на теплостанциях возник в связи с началом товарной блокады оккупированных районов востока Украины ветеранами АТО из добровольческих подразделений, требующими освобождения заложников. Блокада распространялась и на поставки антрацита с территорий, которые контролируют боевики.16 февраля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. Среди указанных мер – диверсификация источников поставок каменного угля марки антрацит и создание резервов. Также Кабмину поручено обеспечить временное, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины антрацита.21 декабря Насалик заявлял, что в 2016 году электростанции Украины потребили 10,6 млн тонн атрацита, в 2017 году – 5 млн тонн, а в 2018 году планируется снизить этот показатель до 3 млн тонн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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