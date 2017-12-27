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Насалик: В 2019 году в Украине не будет потребности в антраците
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27.12.2017 15:18
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За год Украине удалось сократить потребление угля антрацитовой
группы в два раза, сообщил министр энергетики и угольной
промышленности Игорь Насалик. Украина сократила потребление
антрацита Фото: pixabay.com "За год нам удалось сократить
потребление угля антрацитовой группы в два раза. И это благодаря
"Укргидроэнерго". В планах на 2018 год у нас уменьшение потребления
антрацита до 3 млн. тонн, а в 2019 году у нас нет потребности
в антрацитовом угле. То есть, полностью задача, которая была
поставлена по диверсификации, будет выполнена", – сказал
Насалик.Дефицит угля на теплостанциях возник в связи с началом
товарной блокады оккупированных районов востока Украины
ветеранами АТО из добровольческих подразделений, требующими
освобождения заложников. Блокада распространялась и на
поставки антрацита с территорий, которые контролируют боевики.16
февраля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины
поручил Кабинету Министров Украины безотлагательно принять
исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической
безопасности Украины. Среди указанных мер –
диверсификация источников поставок каменного угля марки антрацит и
создание резервов. Также Кабмину поручено обеспечить временное, до
полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение
экспорта из Украины антрацита.21 декабря Насалик заявлял,
что в 2016 году электростанции Украины
потребили 10,6 млн тонн атрацита, в 2017 году – 5
млн тонн, а в 2018 году планируется снизить этот показатель
до 3 млн тонн.
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