Украине нужно максимально ускорить работу по привлечению миротворческой миссии на Донбасс до утверждения бюджета на следующий год.

Об этом заявил военный знаток Олег Стариков, передает со ссылкой на .

"Кто будет финансировать? Дело в том, что бюджет начинается с 1 июля. Если до этого времени ничего не будет, то мы затянем это на год. Нам нужно за эти три месяца сделать все возможное, чтобы это дело закрутить", - подчеркнул он.

Также Стариков добавил, что по предварительным подсчетам на содержание такого контингента нужно 1,2-1,5 млрд. долл в год.

На вопрос финансирования обратил внимание и военный знаток, почетный председатель ОО "Украинский легион" Святослав Стеценко.

"Если финансировать будет Московия, то она будет иметь значительное влияние на определение состава контингента. Если финансировать будут , то они будут на это влиять. Многим странам выгодно посылать свои контингенты на такие операции, это их заработок", - отметил он.

По словам Стеценко, даже не отказался от участия в таких операциях.

"Даже во время боевых действия на своей территории, когда у нас есть некомплект в подразделениях даже на линии столкновения, Украина все равно отправляет свои войска", - добавил Стеценко.

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