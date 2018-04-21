В субботу, 21 апреля на проспекте Победы прозвучало несколько взрывов. От взрыва никто не пострадал.

svodka.net/

На место выехали следственно-оперативная группа и пожарные. , информирует svodka.net.

Информация о происшествии на проспекте Победы, 87а поступила в полицию около 01:20. Взрывы прогремели около входа в супермаркет Сильпо, об этом сообщает свидетель Алексей. С его слов взрывов было два, они были под торговым зонтом, который установлен у входа в магазин. После хлопков из под торговой точки с зонтом пошел черный дым и тогда Алексей вызвал полицию. На место происшествия прибыли три единицы скорой помощи, пожарные и несколько патрулей полиции. Помощь медиков никому не понадобилась. В полиции выясняют подробности события и причастных к этому людей.

В результате взрыва в Святошинском районе города, в здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад.

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