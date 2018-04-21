Для обеспечения более качественной уборки в пассажирских поездах “Укрзализныця” дополнительно наняла 354 мойщиков-уборщиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос.

“С целью внедрения качественной уборки, мойки пассажирских вагонов на производственных подразделениях филиала ”Пассажирская компания“ ПАО ”Укрзализныця“ по состоянию на 1 апреля 2018 года дополнительно введено 354 штатные единицы мойщиков-уборщиков”, — отметили в компании.

Кроме того, сообщается, что в целом штатная численность работников, задействованных на уборке внутреннего помещения пассажирских вагонов составляет 628 штатных единиц для обеспечения уборки пассажирских вагонов 86 поездов.

Напомним, в этом году “Укрзализныця” планирует приобрести 60 и модернизировать 226 пассажирских вагонов.

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