Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа сразу после инаугурации в январе 2017 года, однако президенту США не доложили об этом и задержали ответный звонок в Кремль на шесть дней, сообщают Associated Press и The Guardian. Трамп разозлился на отсутствие у своего экс-советника Флинна "здравого смысла" Фото: ЕРА Коми отмечает, что в январе 2017 года состоялся ланч Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Президент США поблагодарил Мэй за то, что та первая поздравила его после инаугурации. Однако в разговор вмешался Флинн и заявил, что первым Трампа поздравил "другой иностранный лидер".По данным источников Associated Press, речь шла о президенте России Владимире Путине.The Guardian отмечает, что Флинн тогда сообщил Трампу, что ответный звонок президенту России отложили на шесть дней. Это вызвало гнев Трампа, "поскольку он посчитал шесть дней неадекватной задержкой ответа", писал Коми.Согласно его записям, Трамп разозлился на отсутствие у Флинна "здравого смысла".20 января 2017 года республиканец Трамп официально вступил в должность президента США.В октябре 2016 года власти США обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой". В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



