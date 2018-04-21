Реакция на недавние бомбардировки Сирии коалицией и их союзников в очередной раз показала, что Кремль умело использует комплексы населения России для своей пропаганды и усиления власти путинского режима.

Об этом на своей странице в пишет российский социолог Игорь Эйдман, передает .

"Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а — главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше. Эта сшибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем. Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром", – пишет Эйдман.

По его словам, Кремль всегда умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг своей власти. Именно в этой опоре на советскую традицию отчасти кроются причины эффективности путинской пропаганды.

"Что бы ни случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная смесь, избавляет от комплексов и выводит из депрессии. "У нас теперь есть ракетное сверхоружие. Американцы в панике, они нас боятся. Трамп не посмеет бомбить Сирию, иначе мы ему вдарим... Ой, он кажется все-таки бомбит. Но это не наша зона ответственности, да и сама бомбежка неудачная, даже не убили никакого... В общем, мы все равно победили". Все это уже было в советском прошлом", – резюмирует социолог.















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