В четверг, 19 апреля, мексиканский суд запретил продажу в стране кукол Барби в образе известной художницы Фриды Кало, сообщает УНН.

По словам адвоката потомков художницы Пабло Сангри, решение суда доказывает, что права на образ Кало принадлежат исключительно ее семье.

"Я считаю, что правосудие восторжествовало. Мы, семья Кало, являются теми, кому принадлежат права на все это", - отметила племянница художницы Мара Ромеро Пинеда.

Кроме этого, постановление вступит в силу на всей территории Мексики, но компания Mattel может его обжаловать.

Такой же иск представители семьи Кало намерены подать в США.

Стоит отметить, что кукла, вдохновленная образом мексиканской художницы была представлена ​​Mattel накануне Международного женского дня. Кроме Фриды, в линейку под названием "Вдохновляющие женщины" вошли куклы, прототипами которых стали летчица Амелия Эрхарт и математик Кэтрин Джонсон. Серия игрушек была направлена ​​в чествование современных ролевых моделей женщин в обществе.

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