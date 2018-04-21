Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял участие в церемонии прощания с бывшей первой леди США Барбарой Буш. Об этом он сообщил в Twitter.

«Принял участие в прощании с former first lady USA Барбарой Буш. Во время визита в Киев в 1991 году госпожа Барбара молилась за казненных в Бабьем Яру .. Жена одного президента США и мать другого. Она была из плеяды достойных! Отдал налог уважения Украины госпоже Барбаре. От всех нас», — написал он, информирует svodka.net.

Напомним, бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет. Барбара страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких. В последнее время она занималась своим благотворительным фондом и развитием образования.

Барбара и Джордж Буш женаты 73 года. Это самый длинный брак в президентской истории США.

Читайте: В Хьюстоне прошли совместные тренинги SWAT и украинских полицейских (ФОТО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира