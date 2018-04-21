Вчера во Львове пассажиры выдавили стекло в дверях автобуса. Об этом сообщила свидетель инцидента Наташа Иксанова в Facebook, опубликовав в соцсети соответствующие фото, передает

"18:15 возле церкви Анны люди так рвались в 6а, что выдавили стекло в дверях. Людей не высадил - так и поехал дальше", - отметила очевидица.

Напомним, в Кропивницкому в маршрутке во время движения выпало окно на дорогу. Один из пассажиров этой маршрутки в связи с инцидентом призвал должностных лиц, причастных к транспортному делу в городе, уволиться с работы.

Также сообщал, что в Виннице металлический забор упал на 5 припаркованных автомобилей. Отмечено, что забор упала в связи с сильными порывами ветра.

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