Последний раз город принимал финальный матч в 2009 году

Такое решение принял исполком Федерации футбола Украины в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба ФФУ.

За второй по значимости трофей украинского футбола поборются "Динамо", "Шахтер", "Мариуполь" и "Днепр-1". Жеребьевка полуфиналов состоится в начале марта, а сами игры пройдут 18 апреля.