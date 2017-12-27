|Финал Кубка Украины 2017/18 состоится в Днепре
|27.12.2017 15:18
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Последний раз город принимал финальный матч в 2009 годуконец Кубка Украины по футболу состоится 9 мая на стадионе "Днепр-Арена".
Такое решение принял исполком Федерации футбола Украины в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба ФФУ.
За второй по значимости трофей украинского футбола поборются "Динамо", "Шахтер", "Мариуполь" и "Днепр-1". Жеребьевка полуфиналов состоится в начале марта, а сами игры пройдут 18 апреля.
Напомним, что в Днепре играли конец Кубка Украины в 2009 году, тогда его выиграла "Ворскла", сенсационно обыграв "Шахтер" со счетом 1: 0. 2017 Кубок Украины в Харькове выиграл "Шахтер" .
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