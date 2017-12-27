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Финал Кубка Украины 2017/18 состоится в Днепре
27.12.2017 15:18
Финал Кубка Украины 2017/18 состоится в Днепре
Последний раз город принимал финальный матч в 2009 году
конец Кубка Украины по футболу состоится 9 мая на стадионе "Днепр-Арена".
Финал Кубка Украины 2017/18 состоится в Днепре

Такое решение принял исполком Федерации футбола Украины в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба ФФУ.

За второй по значимости трофей украинского футбола поборются "Динамо", "Шахтер", "Мариуполь" и "Днепр-1". Жеребьевка полуфиналов состоится в начале марта, а сами игры пройдут 18 апреля.

Напомним, что в Днепре играли конец Кубка Украины в 2009 году, тогда его выиграла "Ворскла", сенсационно обыграв "Шахтер" со счетом 1: 0. 2017 Кубок Украины в Харькове выиграл "Шахтер" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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