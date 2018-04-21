Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение КНДР приостановить ядерные испытания и закрыть испытательный полигон.

Глава Белого дома на своей странице в Twitter назвал такое решение большим прогрессом для мира, информирует svodka.net.

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть главный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем наш саммит», – написал Трамп.

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