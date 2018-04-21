В московском аэропорту Внуково сорвался пассажирский рейс Москва – Симферополь. Самолет так и не полетел в оккупированный Крым. Все из-за пчел, которые разлетелись по багажному отделу воздушного судна.

Лайнер не смог вылететь из аэропорта Внуково из-за разгерметизации контейнеров с пчелами в багажном отделении. Самолет рейса SU 6143 Москва – Симферополь должен был вылететь из аэропорта Внуково в 9:35 по московскому времени, сообщает со ссылкой на .

Воздушное судно было подготовлено к взлету, посадка пассажиров на борт уже закончилась, когда людям сообщили, что они должны покинуть самолет по очень странной причине, а именно потому, что в багажном отделении разлетелись пчелы. Некоторые очевидцы утверждают, что видели насекомых, которые летали у открытого люка багажного отделения.

Пчелы даже стали проникать в пассажирский отсек самолета, который готовился к вылету из Внуково. Пассажиров было решено эвакуировать. В ближайшее время авиакомпания "Россия" должна была предоставить запасной борт.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", – рассказал источник журналистам.

К слову, на борту самолета с пчелами находилась известная актриса Эвелина Бледанс, которая видимо собиралась незаконно посетить Крым. О происшествии артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Усевшись в мягкое кресло самолета Москва – Симферополь, я пробыла там недолго. Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это умышленно обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства", – написала Бледанс.















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